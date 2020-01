Rijden er lege EU-auto’s heen en weer tussen Brussel en Straatsburg?

Het Europees Parlement bevindt zich zowel in Brussel als in Straatsburg in Frankrijk. Drie weken per maand werkt het parlement in onze hoofdstad, maar één week per maand verhuizen de parlementairen, hun medewerkers en al hun dossiers een weekje naar Frankrijk. De verhuis is in 1997 vastgelegd in het EU-verdrag en is daardoor moeilijk af te schaffen.

Om het verdrag aan te passen moeten alle EU-lidstaden het unaniem eens zijn en het laten goedkeuren in hun nationale parlementen. Vooral Frankrijk ligt dwars, de meeste andere EU-landen willen het parlement permanent in Brussel houden. De verhuis zou volgens onderzoek van de Europese Rekenkamer in 2014 jaarlijks zo'n 109 miljoen euro kosten.