Staatshervorming op zijn Waals: "Charmeoffensief voor paars-groen met geldkwestie op achtergrond"

"Ik denk in eerste instantie dat dit een klein charmeoffensief is van een aantal Franstalige partijen naar Vlaamse partijen die eventueel in een soort regenboogcoalitie zouden stappen", zegt Bouteca in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Het neemt misschien de oppositie met N-VA die dan zou ontstaan de wind wat uit de zeilen."

De staatshervorming die de Franstalige partijen nu naar voren schuiven, is volgens Bouteca helemaal niet de staatshervorming die de N-VA voorstaat. "De N-VA wil een staatshervorming waarbij men minder België krijgt", zegt de politicoloog. "Het herfederaliseren of een lichte vorm ervan is eigenlijk België versterken."

"Ik denk niet dat je hiermee de kansen op een regering tussen de PS en de N-VA gaat vergroten", aldus Bouteca. "Het is een voorstel waarvan men op voorhand weet dat het niet met de N-VA kan worden doorgevoerd."