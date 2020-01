Hinder door staking bij De Lijn blijft voorlopig beperkt

Er zijn geen lijnen afgeschaft, hooguit worden enkele ritten geschrapt. "Over heel Vlaanderen zijn enkele chauffeurs vanmorgen niet komen opdagen en zijn er dus enkele bussen die niet rijden", zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. Hetzelfde beeld bij de wissel van het personeel vanmiddag. Volgens Ine Pieters van De Lijn rijden in Antwerpen en Gent de meeste bussen en trams maar zijn er hier en daar wel ritten die wegvallen. In Gent zijn er na de middag zelfs meer werkwillige chauffeurs komen opdagen dan vanmorgen. De vervoersmaatschappij raadt reizigers wel aan om de website of de info bij de haltes te raadplegen.

Het ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 30 december tot 3 januari. De Lijn verzekert dat de feestbussen en -trams op oudejaarsavond wel nagenoeg allemaal zullen rijden. "Er hebben zich voldoende werkwilligen aangemeld om de feestvierders tijdens de nacht van oud naar nieuw veilig thuis te brengen", zegt Ine Pieters. "Alleen in Antwerpen kan er uitzonderlijk een feesttram geschrapt worden."

Vorige maand was er ook al een staking. Maar volgens de socialistische vakbond wil de directie bij De Lijn nog altijd niet luisteren naar de problemen van het personeel. "Onze mensen willen werken in menselijke en veilige omstandigheden. Er moeten voertuigen zijn om mee te rijden. Lonen moeten stipt en correct worden uitbetaald. Wettelijke vakanties moeten worden toegekend. Maar vooral moet de algemene werkplanning veel beter verlopen", besluit Rita Coeck, federaal secretaris van het ACOD.