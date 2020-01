Geen vuurwerk maar show met drones om nieuwe jaar in te luiden in Brugge

Hetzelfde effect van vuurwerk, maar zonder de knallen. Daar was stad Brugge naar op zoek. Dat zou veel beter zijn voor man en paard, zo heette het. Vuurwerk heeft op honden, katten en paarden het effect van een hevig onweer. Ze kunnen zich verwonden als ze uit schrik weglopen.

Drie jaar werk

Er werd gekozen voor een droneshow. Het bedrijf AndLights van de Brugse broers Verschore, heeft er drie jaar aan gewerkt. Een 100-tal drones zullen boven 't Zand in de lucht gaan. Elke drone heeft een lichtje onderaan. "Door die drones in de lucht te groeperen kunnen we figuren maken", zegt Hannes Verschore van AndLights.

Veiligheid verzekerd

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is de veiligheid verzekerd. Om drones te doen vliegen mag er bijna geen wind zijn, maar op dat vlak zijn de weersvoorspellingen helemaal goed. Als er iets misgaat, valt een drone recht naar beneden. Maar ze vliegen boven een afgebakende zone bij het Concertgebouw en daar zal niemand mogen staan, zegt de burgemeester.