Opnieuw brandweerman overleden bij bosbranden in Australië, druk op (vrijwillig) brandweerkorps neemt toe

Australië rekent op de vrijwilligers. Zij vormen de meerderheid binnen de brandweerkorpsen. In Queensland bijvoorbeeld, zijn de vrijwilligers goed voor 89 procent van het brandweerkorps. Slechts een minderheid is professioneel en dus betaald.



Die situatie is historisch zo gegroeid en past prima in een land waar bosbranden een vast onderdeel zijn van het zomerseizoen. Het is moeilijk om te voorspellen waar en wanneer grote bosbranden zullen uitbreken. In zo’n geval is het ideaal als je kan rekenen op de onmiddellijke inzet van vrijwilligers overal in het land, en vooral in landelijke, dichtbeboste gebieden. Een vast, professioneel korps kan nooit diezelfde oppervlakte bedienen, of zo snel ter plaatse zijn. De lokale vrijwillige brandweerlui kennen het terrein op hun duimpje en kunnen het beste inschatten hoe een brand zich zal verder bewegen door de bossen en dalen.