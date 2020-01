Winkelketen e5 mode verdwijnt na 40 jaar uit familiale handen

E5 mode, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, is met een zeventigtal winkels actief in Vlaanderen en Wallonië. Er werken ongeveer 400 mensen. De overnemer is Feniks Holding van Frédéric Helderweirt. Die koopt alle aandelen over en wordt CEO. Dat bevestigt Hans Van Rijckeghem, CEO van aandeelhouder Shopinvest. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven.

E5 mode was voor de overname voor 49 procent in handen van Shopinvest, de holding van de oprichtersfamilie Kaesteker en voor 51 procent in handen van Alexander Talpe. Talpe - een neef van oprichter Etienne Kaesteker - nam de keten nog maar twee jaar geleden over en was sindsdien CEO.

Met een geschat vermogen van ruim 85 miljoen euro staat Etienne Kaesteker op de 228e plaats in de lijst van de Rijkste Belgen.