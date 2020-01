Zes Brusselse politiezones werken samen voor oudejaarsavond

Volgens minister De Crem zijn er lessen getrokken uit het voorbije jaar, toen de oudejaarsnacht onder meer in Sint-Jans-Molenbeek ontsierd werd door rellen en de Brusselse brandweer bekogeld werd met stenen en vuurwerk. Ook is volgens de minister het aantal agenten dat ingezet wordt, verdubbeld. De Brusselse politie geeft geen commentaar over het aantal mensen dat op het terrein zal aanwezig zijn.



"Er zijn natuurlijk een aantal accenten gelegd en er is bij de organisatie bijvoorbeeld rekening gehouden met de beveiliging van de hulpdiensten", zegt commissaris Slosse. "Sowieso is het aantal mensen dat in de verschillende zones op verlof is, beperkt tot een minimum. Alle anderen zullen aan het werk zijn."