Van 100 tot 2.000 euro: "Kosten van ziekenhuisvervoer komen te vaak op schouders van patiënt terecht"

Het ziekenfonds klaagt ook aan dat de kosten voor het transport erg verschillend zijn. Gemiddeld kostte een transport tussen twee ziekenhuizen 163 euro, maar er waren ook uitschieters tot 2.000 euro.

De factuur hangt af van de afstand tussen twee ziekenhuizen, of er personeel bij aanwezig is, en of het transport bijvoorbeeld 's nachts plaatsvindt. Daardoor is het transport in landelijke gebieden, waar ziekenhuizen verder uiteen liggen, veel duurder.

"Het is positief dat de Vlaamse regering bij monde van Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) wil gaan voor een vast tarief. Maar dat is onvoldoende om de patiënt te beschermen", vindt Callewaert.