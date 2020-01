"Mijn oma is een oude klimaatzeug": Duitse tv trekt kinderliedje in na protest van oudere generaties

In Duitsland wordt de heisa over het omstreden filmpje al "Omagate" genoemd. Waarover gaat het? Het kinderkoor van de openbare omroep WDR had een eigen versie van een oud kinderliedje ingeblikt, met als tekst: "Mijn oma is een oude klimaatzeug". De oma in kwestie rijdt met een SUV naar de dokter.