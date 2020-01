Apocalyptische beelden: Australisch kuststadje ingesloten door bosbranden, 4.000 inwoners schuilen op het strand

Ondanks het feit dat de stroom en communicatielijnen grotendeels platliggen, lijken de inwoners van het stadje wel min of meer veilig te zitten. Dat benadrukt ook de brandweer die ook op het strand aanwezig is en niet van de zijde van de inwoners wijkt. Het vuur is door Mallacoota getrokken, maar doordat de wind is gedraaid, is het wel weggebleven van het strand.