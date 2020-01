Beperkte hinder vanavond door staking bij De Lijn: feestbussen rijden

Al kunnen er in Antwerpen en Gent wel enkele problemen opduiken. "Op het Antwerpse tramnetwerk zullen enkele ritten wegvallen. Ook is het zo dat de reizigers in Gent er rekening mee moeten houden dat er vanavond tussen 20u00 à 21u00 en 23u15 geen stadslijnen zullen rijden." Voor meer informatie kunnen reizigers de realtime informatie raadplegen op de haltepagina's van de website en op de app van De Lijn.

De hinder naar aanleiding van de vakbondsactie vandaag blijft verder al bij al beperkt. "Net als gisteren is de impact het meest voelbaar in de centrumsteden, met uitzondering van West-Vlaanderen en Limburg, want daar rijdt alles vandaag normaal," zegt Debruyne. De socialistische vakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 30 december tot 3 januari.