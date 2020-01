Onwrikbaar op 1 in "De 1.000 klassiekers": Queen met "Bohemian rhapsody"

“Bohemian rhapsody” van Queen bleek uiteindelijk onklopbaar en eindigde sterk op de eerste plaats. Dat is al de negende keer in de 13 edities van “De 1.000 klassiekers”. Queen lijkt wel dé ambassadeur van de muzikale jaren ’70, dat met 13 nummers het sterkst vertegenwoordigde decennium is in de top 20.