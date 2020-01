Boze manifestanten bestormen Amerikaanse ambassade in Bagdad, president Trump beschuldigt Iran

Enkele honderden manifestanten verzamelden aan de Amerikaanse ambassade, in de streng bewaakte "groene zone" in Bagdad. Ze scandeerden leuzen als "Down, down USA" en "Dood aan Amerika" en brachten graffitiboodschappen aan op de muren. Verschillende betogers vernielden bewakingscamera's, braken door een poort van een buitenmuur en konden zo kennelijk op de site van de ambassade geraken. Er was ook sprake van brandstichting en geweerschoten.

De heethoofden zijn evenwel niet aan het hoofdgebouw van de ambassade geraakt. Amerikaanse militairen werden gesignaleerd op de daken van de ambassade om het gebouw te beschermen en er zijn ook Iraakse veiligheidstroepen tussenbeide gekomen met onder meer traangas.

Er is sprake van verschillende gewonden bij de manifestanten. Vanuit de menigte zelf werd ook opgeroepen om de plaats te verlaten om bloedvergieten te voorkomen. "We hebben onze boodschap afgegeven", klinkt het. In de vooravond hebben tientallen betogers tentjes opgeslagen aan de muren van de ambassade. Ze willen er een "sit-in"-protestactie houden.

Persagentschap Reuters meldde aanvankelijk dat de Amerikaanse ambassadeur was geëvacueerd, maar nu blijkt dat de man niet aanwezig was tijdens de aanval wegens een persoonlijke reis. Hij keert nu terug naar de ambassade. De Amerikaanse autoriteiten laten ook weten dat al het personeel veilig is in de ambassade en dat er geen plannen zijn om te evacueren.