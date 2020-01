Brand in loods Bassevelde: brandweer blust de klok rond

Dinsdagochtend is de brandweer nog altijd aan het nablussen in de Blokmeersstraat in Bassevelde, bij Assenede. Maandagavond brak er brand uit in een loods. Brandweerlui van verschillende zones moesten ter plaatse komen. De loods zat vol met tonnen veevoeder.

Blijven blussen

“De brand is nog niet helemaal onder controle in die zin dat de brandweer nog aan het nablussen is”, vertelt Yves Tuytschaever van de politiezone Assenede/Evergem. “In de loods lagen vooral hooi en stro, en dat nog kan leiden tot brandgevaar. We proberen er nu voor te zorgen dat er niet nog meer brandhaarden ontstaan. We hopen zo snel mogelijk te kunnen afronden, maar het kan nog wel een tijdje duren. Misschien zelfs een hele dag.”

Geen gevaar

Toen de brand uitbrak, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. “Dat komt omdat we op dat moment nog niet wisten waaruit de loods bestond”, gaat Yves Tuytschaever verder. “We wisten toen bijvoorbeeld nog niet of het gebouw asbest bevatte of niet. Toen we de bouwheer aan de lijn hadden, wisten we dat er geen gevaar was voor omwonenden.”