Burgemeester Sint-Joost-ten-Node dient klacht in na doodsbedreiging op sociale media

In het persbericht spreekt Kir over een "golf van haat op de sociale media" nadat hij Turkse burgemeesters had ontvangen. Twee van hen zijn lid van MHP, een nationalistische partij die als extreemrechts wordt bestempeld en die dicht bij de Grijze Wolven zou staan.

Vooral een post op Facebook zou hebben "aangezet tot geweld, wat een strafbaar feit is", klinkt het. Het zou gaan om een oproep tot moord.

Kir stapt vandaag naar de politie om "het parket te vragen om een onderzoek te openen". Hij gaat Facebook ook vragen om de haatberichten tegen hem te verwijderen.