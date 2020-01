Daders die kerststal vernielden in Londerzeel gevat: "Ze mogen alles zelf terugbetalen"

Zaterdagnacht werden in Londerzeel de kerstster en de kribbe in de kerststal beschadigd door vandalen. De ster op het Heldenplein werd omgegooid. De arm van het kindje Jezus in de kribbe werd afgerukt. Burgemeester Conny Moons reageerde verontwaardigd. "Ik voel vooral pijn", zei ze en ze riep de daders op om zich te melden. Dat hebben ze intussen gedaan, het gaat om vijf jongeren uit de gemeente.

Terugbetalen

"We gaan meteen samenzitten samen met de ouders om duidelijk te maken dat ik razend ben", zegt burgemeester Conny Moons (LWD). "Uiteraard wil ik ook dat elke halve euro die stuk gemaakt is, terugbetaald wordt. De ouders hoeven voor mijn part niet op te draaien voor die kosten. Ik verwacht dat zij vakantiewerk doen en dat ze beseffen dat ze ervoor moeten werken om die kosten terug te betalen."