De nieuwe wolf is een wolvin volgens de eerste beelden: vinden zij en wolf August elkaar om te paren? 

Boswachters van Natuur en Bos ontdekten enkele weken geleden - na een tip - een reeks pootafdrukken in een natuurgebied in Oudsbergen (Limburg). Aangezien dit in de buurt van het leefgebied van wolf August was, vroegen ze hulp van specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.



Die bevestigden het vermoeden dat het hier om pootafdrukken van een wolf ging. Bovendien konden ze zo goed als zeker uitsluiten dat het pootafdrukken van August waren, omdat er een duidelijk verschil is in de grootte van de afdruk.