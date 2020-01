Drugsteam Verenigde Naties onderschept in 2019 77 ton cocaïne in Latijns-Amerika: 30 ton bedoeld voor Antwerpen

Ter vergelijking: in 2018 onderschepten de diensten 51 ton cocaïne. Dat betekent dat er het voorbije jaar een stijging was van meer dan de helft meer. "Dat zijn hoge cijfers," zegt Van den Berghe. "De productie is meer verfijnd geworden. Soms worden wij dan geconfronteerd met de vraag: is het niet dweilen met de kraan open? Ik denk niet dat dit een oorlog is die we ooit zullen winnen, maar we moeten hem wel voeren."