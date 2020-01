Golden Globes 2015: "Als Jennifer Lopez kan lachen om haar 'globes', waarom jij dan niet?"

Het was dus allemaal maar een grapje en zo werd dit 'incident' dan ook afgesloten. Of zoals lifestylewebsite Glamour concludeerde: "If J.Lo can handle the Golden Globes joke, you should too!"

Gastheer vannacht tijdens de uitreiking van de Golden Globes is Ricky Gervais. Netflix kan dit jaar de grote winnaar worden met nominaties voor "The Irishman", "Mariage story" en "The two popes". Opvallende genomineerden zijn alleszins Kit Harington ("Game of thrones"), Ben Platt ("The politician"), Tobias Menzies ("The crown"), Meryl Streep ("Big little lies") en Jennifer Lopez ("Hustlers"). Tom Hanks en Ellen DeGeneres worden beiden apart in de bloemetjes gezet.