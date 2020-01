Hallucinante beelden uit Australië: brandweermannen ontsnappen op het nippertje aan de vlammen

De brandweerdienst van “Station 509 Wyoming” in de Australische provincie New South Wales heeft dramatische beelden vrijgegeven van dinsdag 30 december. Daarbij is tijdens een blusactie een ploeg brandweermannen ternauwernood aan het vuur ontsnapt. Ze konden net op tijd met hun dienstwagen wegraken terwijl de bosbrand hun richting opkwam.