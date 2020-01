Hoe krijgen de 'Belgische' wolven een naam?

August kwam net als Naya uit Duitsland maar de Duitse onderzoekers hadden hem enkel laten registreren als GW979m en geen naam gegeven. En dus stelde het INBO in samenwerking met de boswachters van het ANB midden augustus voor de wolf August te noemen, aangezien hij in augustus voor het eerst in het leefgebied van Naya was opgemerkt.

En ook de wolf die in maart 2018 werd doodgereden in Opoeteren in Limburg, kreeg, postuum weliswaar, een naam van het INBO. Een van de onderzoekers van het instituut was een grote fan van striptekenaar Roger Leloup, en dus werd het Roger.

Noëlla ten slotte, kreeg zoals gezegd haar naam van minister van Omgeving Zuhal Demir. Die had twee weken geleden voorgesteld de wolvin Noëlla te noemen, omdat het dier voor het eerst rond Kerstmis werd opgemerkt in Vlaanderen. De media en ook het INBO hebben die naam intussen overgenomen en dus is het nu Noëlla.

Als we de specialisten mogen geloven, en ongetwijfeld mogen we dat, dan eindigt het verhaal zeker niet hier. In Frankrijk en Duitsland verlaten nieuwe overjaarse 'puberwolven' immers nog steeds hun roedel en beginnen aan omzwervingen om een leefgebied te vinden. En het is zo goed als zeker dat er daarbij ook nieuwe wolven Vlaanderen zullen aandoen, zodat er nog nieuwe namen gevonden zullen moeten worden.