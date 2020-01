Hoe verging het de publiekslievelingen van het laatste Songfestival?

De groep werd bovendien door het eigen parlement van de Sami aangeduid als ambassadeurs, niet onbelangrijk in het jaar dat de Verenigde Naties uitgeroepen had tot dat van de inheemse talen. Het liet hen makkelijker toe om samenwerkingen met autochtone zangers en zangeressen tot stand te brengen. Die samenwerkingen, onder meer met de Australische groep Electric Fields en de Canadese Inuit-zangeres Charlotte Qamaniq, moeten centraal staan op hun eerste album dat in februari op de markt komt.

Midden november hadden de groepsleden in New York City ook een ontmoeting met Chandra Kalindi Roy Henriksen, hoofd van het Secretariaat van "the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues". (zie foto hierboven). Keiino: "We hebben ons best gedaan om de Sami-taal en cultuur aan de wereld bekend te maken. Dat willen we ook doen met andere autochtone culturen."

De zaal in de Expo Tel Aviv ging in mei alvast volledig uit de bol voor het trio en ook de Songfestivalkijker kon de Noorse inzending best pruimen. Laat u dus nog één keer meeslepen door het enthousiasme van toen: