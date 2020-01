Laatste rit van de Waterbus over het Albertkanaal

Sinds februari kan je vanuit Wijnegem of Deurne over het kanaal naar het nieuwe Havenhuis varen over het Albertkanaal. Er zijn alleen te weinig mensen die dat doen en daarom stoppen ze ermee. Ook al kon je sinds de zomer tijdens die piekuren gratis varen.

Jammer

Veel passagiers vinden het jammer dat de waterbus niet langer over het Albertkanaal zal varen. “Die beslissing komt veel te snel”, vindt een van de passagiers. “Ze zijn nog maar van februari bezig. Ze zouden het beter nog een jaar doen en dan pas conclusies trekken.” Ook een andere passagier valt hem bij. “Ik vind het persoonlijk jammer dat ik de waterbus niet meer kan nemen, want ik vind het leuk om te doen. Maar ik begrijp wel dat het te lang duurt als je voor je werk richting Antwerpen moet.”

De waterbus over de Schelde blijft nog wel varen. Die brengt je van Hemiksem naar het Steenplein in Antwerpen en de Kallosluis.