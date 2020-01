Nieuwjaarswensen uit de hele wereld op Antwerpse Toren van Babel

Aftellen naar nieuwjaar in allerlei talen uit alle tijdzones: dat geluid weerklinkt uit de Toren van Babel in Antwerpen. Het bouwwerk van drie verdiepingen uit bamboe staat sinds vorige zomer in het noorden van Antwerpen. Stadsdichter Maud Vanhauwaert en kunstenaarscollectief Rooftoptiger bouwden de toren om de veeltaligheid van Antwerpen in de spots te zetten, "een ode aan de spraakverwarring" in een stad waar meer dan 400 talen worden gesproken.