Nieuwjaarszangers trekken weer van deur tot deur: "Elk jaar zie ik er minder komen"

“Nieuwjaarke Zoete, een varken heeft vier voeten…”, het is één van liedjes die je vandaag in in de provincie Antwerpen wel vaker op straat zal horen. Zoals de traditie het voorschrijft, trekken ook deze oudejaarsdag de kinderen van deur tot deur. In ruil voor een liedje krijgen ze dan wat lekkers. En de buit is groot. “Ik heb al chocolade koekjes en verschillende soorten chips en een mengeling aan snoepjes”, klinkt het bij een van de zangertjes.

Achteruitgang?

In Putte-Kapellen worden de Nieuwjaarszangers nog eens extra verwend. Ze krijgen daar pannenkoeken. Dat doen ze daar nu al 25 jaar. “Al merk ik wel dat er minder Nieuwjaarszangers komen”, zegt een van de pannenkoekenbakkers. “Vroeger zaten hier makkelijk 200 kinderen en nu mogen we al blij zijn als er 70 komen. Ik heb het gevoel dat mensen het zingen meer als een last beginnen te ervaren dan als een volksgebeuren en dat is jammer.”

Herbekijk hieronder de journaalreportage: