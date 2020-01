Ninoofse zwerfvuiljagers hangen boom vol lege blikjes als statement: "We wensen iedereen een properder 2020 toe"

Tijdens een opruimactie besloten de Ninoofse zwerfvuiljagers voor één keer om de lege blikjes niet in een vuilniszak te steken, maar om ze in een boom te hangen. Tussen de lege blikjes hangt ook de wens voor een properder 2020.

Lege blikjes

“In mijn wijk is een parkeerplaats waar mensen in de avond stiekem bier gaan drinken”, vertelt zwerfvuiljager Kris De Wit. “Mij stoort dat niet als ze hun lege blikjes zouden meenemen. Maar niet iedereen doet dat. Op de parking ruim ik maandelijks een volle zak zwerfvuil. Ik en andere zwerfvuiljagers zijn dat een beetje beu. Wij kunnen blijven opruimen, maar ik wil ook een teken geven aan degenen die daar hun blikjes zomaar in de wegberm gooien.” En zo geschiedde. De zwerfvuiljagers willen met de versierde boom een signaal uitsturen naar de sluikstorters.

Versierde boom

“De blikjes hangen in de onderste takken van de boom. We hebben ze op die manier tentoongespreid voor degenen die de blikjes laten rondslingeren. Hopelijk zullen ze nu beseffen dat er mensen zijn die alles achter hun rug opruimen. Het was gelukkig niet zo moeilijk om de blikjes op te hangen”, lacht Kris. “De boom is niet zo oud, en ik ben best lang.”

Nieuwjaarswensen

Ondanks het vele zwerfvuil, heeft Kris toch een boodschap voor het nieuwe jaar: “Ik wens alle sluikstorters in de eerste plaats een goede gezondheid, maar ook dat ze iets minder dorst zullen hebben in de toekomst”, lacht hij nog. “En als ze iets drinken, dat ze hun afval dan in de vuilbak gooien.”