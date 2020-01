Oesters van bij ons: laatste Belgische oesterkwekerij beleeft hoogdagen

Je ruikt en proeft er de zee, in De Oesterput in Oostende. Duizenden oesters, met de hand geplukt en gesorteerd, liggen in bakken te wachten. In de winter zijn ze op hun best, en in de eindejaarsperiode gaat het luxeproduct het vlotst over de toonbank. Bij de oesterkwekerij krijg je bovendien de beste serveertips.