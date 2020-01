Ombudsman Energie ontvangt 5 procent meer klachten, vooral aantal dubieuze verkooppraktijken energieleveranciers piekt

Andere klachten gaan over meterproblemen, zoals de verwerking van de metergegevens bij de jaarlijkse opname, of bij een verhuizing. Ook bedenkingen bij de transparantie over prijzen en prijsstijgingen komen vaak voor. "Eind 2018 was er een stijging van de energieprijzen, waardoor mensen geconfronteerd werden met een verlenging of vernieuwing van hun contract tegen hogere tarieven. Dat leidde tot discussies over de communicatie daarvan, en of er al dan niet de mogelijkheid werd gegeven te veranderen van leverancier indien men niet akkoord ging met de nieuwe tarieven", aldus nog Houtman.