Pak minder garnaal in vismijn van Nieuwpoort

De vismijn in Nieuwpoort heeft haar cijfers van het afgelopen jaar bekend gemaakt. De omzet is zowat gelijk gebleven op 1,85 miljoen euro. Er is meer schol, tong en zeebaars aangevoerd, maar er is veel minder garnaal gevangen, zo'n 22 procent. "We zijn afhankelijk van de natuur", zegt de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vandenbroucke, "maar we blijven we eraan werken om van die garnaal ons streekproduct te maken. Het is een nicheproduct, en op die kleinschaligheid moeten we inzetten."