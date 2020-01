Paus excuseert zich voor "verliezen van geduld" bij opdringerige vrouw

Het incident gebeurde op oudejaarsavond toen de paus een bezoek bracht aan de kerststal op het Sint-Pietersplein. Hij maakte ook tijd om de menigte toeristen en gelovigen te groeten.

Een opdringerige vrouw wilde per se de hand van de paus aanraken. Franciscus probeerde zich los te trekken, maar dat lukte niet. Daarop gaf hij de vrouw twee meppen op haar hand en liep hij boos voort. Nu heeft de paus zijn excuses aangeboden. "Zo vaak verliezen we ons geduld. Het overkomt mij ook. Ik excuseer mij voor het slechte voorbeeld dat ik gisteren gaf."

In zijn homilie had de paus het overigens over geweld tegen vrouwen, dat hij gelijkstelde met het onteren van God. Als we een betere wereld willen in het nieuwe jaar, moeten we vrouwen waardig behandelen, aldus Franciscus.