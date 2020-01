Postbode uit Belzele bewaart twee jaar aan onbezorgde brieven op zolderkamer

Wanneer een postbode uit Evergem besluit om te verhuizen, doet zijn huisbaas een bijzondere ontdekking. Wanneer hij op de zolder komt, treft hij er stapels onbezorgde brieven aan. Het blijken brieven te zijn die de postbode niet heeft uitgedeeld tijdens zijn ronde; een daad die heel wat mensen veel geld heeft gekost.

Enorm geschrokken

“Vrijdag kwam de postbode aanbellen met een grote envelop”, vertelt Luc Callewaert. “De postbode zei me dat een collega van hem verschillende brieven niet heeft uitgedeeld. Toen ik de grote envelop opendeed, vond ik inderdaad post uit 2017. Er zat ook een briefje bij met daarop de verontschuldigingen van Bpost. Ik was enorm geschrokken.”

Opvolging Bpost

Luc Callewaert is aan de ene kant blij dat hij zijn achterstallige post terug heeft, maar hij zit ook met een wrang gevoel tegenover de post: “Ik krijg het gevoel dat de post zijn werknemers niet opvolgt. Ik kan maar moeilijk begrijpen dat ze nu pas achter deze zaak komen. In het verleden zijn er ook al ongeopende brieven gevonden in een papiercontainer. Met die melding is bij mijn weten niets gebeurd”, zegt hij verontwaardigd.

Vijgen na Pasen

“Nu zijn ze bezig met vijf postbodes om alle achterstallige post te verdelen in het dorp”, gaat Luc Callewaert verder. “Maar dat is vijgen na Pasen, want er zijn enorm veel facturen bij en herinneringskosten die mensen hebben moeten betalen. Wij ook. Als wij vroeger onze waterfactuur kregen, was het iedere keer een ingebrekestelling. Ik snapte er toen niets van, want ik had de eerste factuur nooit ontvangen. Dat is problematisch, want we moesten elke keer een boete betalen omdat we zogezegd te laat waren. Het heeft mij en andere mensen veel geld gekost.”

200 slachtoffers

“Ik ben niet het enige slachtoffer. Ik denk dat heel Belzele er slachtoffer van is. Er zijn zeker nog zo’n 100 tot 200 mensen de dupe, denk ik. Ik heb zo ook een verhaal gehoord van mensen die een kaartje hebben gekregen voor de eerste verjaardag van hun kind terwijl het intussen al 3,5 jaar oud is.”

Klacht indienen

Luc Callewaert is niet van plan om het hierbij te laten: “Ik heb nu op sociale media gevraagd wie er bereid is om samen met mij een klacht in te dienen. Ik hoef niet per se het geld terug dat ik verloren ben, maar ik zou wel willen dat Bpost zijn werkkrachten beter opvolgt.”

Bpost excuseert zich alvast voor de fout en heeft zelf ook een klacht ingediend bij de politie tegen de postbode. Die heeft intussen zijn ontslag ingediend.