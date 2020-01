Rusland en Oekraïne ondertekenen gastransitverdrag voor Europa

Het verdrag geldt voor de komende vijf jaar en moet een veilige gaslevering aan Europa verzekeren. Het werd nog op het laatste moment goedgekeurd omdat het huidige contract vanavond afloopt.



De hoeveelheden transitgas vallen duidelijk lager uit dan in het verleden. Oekraïne had graag een grote hoeveelheid gas doorgevoerd, omdat dit voor het financieel zwakkere land meer inkomsten zou opleveren. In plaats van de ongeveer 90 miljard kubieke meter per jaar tot nu toe wordt in 2020 slechts 65 miljard kubieke meter Russisch gas via Oekraïne naar Europa gepompt. Van 2021 tot 2024 is 40 miljard kubieke meter gas per jaar voor de transit gepland.

In Russische media wordt kritiek geuit op het verdrag omdat Rusland te veel toegevingen zou doen.