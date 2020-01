Tegels komen los: zwembad van Wildersportcomplex in Zuun blijft gesloten

Tijdens de kerstvakantie zijn er onderhoudswerken aan het zwembad in het Wildersportcomplex in Zuun. Het zwembad zou na de vakantie op 3 januari weer openen, maar door onvoorziene herstellingswerken gaat dat niet. "Blijkbaar is door afkoeling van het water en opwarming nadien, een probleem ontstaan met de tegels", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). "De tegels zijn uitgezet en opgestuwd naar boven toe, waardoor er een aantal zijn losgekomen. Die moeten nu vervangen worden want het is niet mogelijk het zwembad zo te gebruiken."

Herstelling

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw doet er alles aan om het probleem met de tegels zo snel mogelijk op te lossen. "Gezien de vakantie is het absoluut niet eenvoudig om een aannemer te vinden", zegt de burgemeester nog. "We denken dat de herstelling op zich niet zo lang zal duren, maar het zijn natuurlijk werken die onder water gebeuren en daarvoor heb je een zeer gespecialiseerde firma nodig." De betrokken sportverenigingen werden reeds verwittigd. Van zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoeringstermijn zal de nieuwe openingsdatum bekend gemaakt worden.