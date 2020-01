"Velen willen kat die op Baby Yoda lijkt nu al adopteren. Toch nog even geduld graag!"

Vrijwilligster Nancy Rominger van het dierenasiel Humane Society of Rowan County, waar Joy momenteel verblijft, op nieuwswebsites Buzzfeed News en CNN: "Joy had zweren in haar nek, rond haar nek, ze had een luchtwegeninfectie, ze had vlooien, noem het en ze had het. Ze had werkelijk van alles een beetje. Ze was dan ook nog eens gewond geraakt, misschien door een aanval van een ander dier. Bovendien mist ze haar hoektanden. Ze is dan eerst in een plaatselijke dierenkliniek terechtgekomen voor verzorging. Maar hoe ziek ze ook was, toch was ze erg lief en aanhankelijk. En natuurlijk had ze die typische Baby Yoda-oortjes."