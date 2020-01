Open brief van een hulpverlener: waarom bent u toch zo boos op mij?

Deze prachtige hulpverleningsketen is in gevaar door dit soort voorvallen. Velen van ons doen dit vrijwillig, dat hoort u goed, vrijwillig. Nadat ik u vannacht in bedwang heb moeten houden en uw scheldtirade heb moeten aanhoren ging voor mij ’s ochtends de wekker om naar mijn werk te gaan. Daartussen ben ik nog 2 keer opgeroepen, van slaap was er dus weinig sprake. Ik had er even goed voor kunnen kiezen thuis te blijven, mijn bed is warm en er ligt iemand in waarvan ik hou. Maar in plaats daarvan trek ik mijn gele jas aan om een hele nacht hen te helpen die het echt nodig hebben. Als ik dan als boksbal gebruikt word en tal van verwijten moet aanhoren dan vraag ik mij terecht af waar ik het eigenlijk voor doe.