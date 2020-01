Ikke en de rest kan stikke

Waarde lezer,



Ik ga u geen gelukkig 2020 wensen en wel hierom. Ik ben heel mijn leven een Gutmensch geweest maar wat heeft het mij opgebracht? Ik kon niets bedenken. Met die afschrikwekkende gedachte werd ik op 31 december wakker. Met een ferme kater, ook dat nog, van de glühwein die was geschonken op de minstbedeeldenavond van onze parochie, waar overigens geen enkele minstbedeelde op afgekomen was. Ge moest wel zot zijn om daar uw gezicht te laten zien, bedacht ik onder het drinken van een groot glas water met Alka Seltzer om mijn maag te kalmeren. Zoudt gij voor alle kwezels, trienen en betweters van de parochie uw hand willen komen ophouden? Ik niet. Ik ging nog liever mijn leefloon verzuipen in café de Neuskeutel. Wat de meeste misdeelden ook hebben gedaan, denk ik, want om 2 uur ’s nachts was het daar nog volop ambiance.

Wat ik daar dan deed, zult ge u afvragen. In het parochiecentrum dus, niet in de Neuskeutel. Solidair zijn, dat kwam ik daar doen. Weliswaar onder lichte dwang van de diaken (want een pastoor hebben we allang niet meer). Ik lees namelijk op zondag voor in de kerk, niet omdat ik een gedreven gelovige ben maar omdat ik mijn eigen stem graag hoor. Een fluwelen stem en een onberispelijke dictie heb ik. Het zijn niet mijn woorden maar die van de diaken, die intrigant.