Spectaculaire ontsnapping: werd oud-Nissan-topman Carlos Ghosn in een instrumentenkist Japan uit gesmokkeld?

In afwachting van een groot fraudeproces was Nissan-Renault-topman Carlos Ghosn onder huisarrest geplaatst in de Japanse hoofdstad Tokio. Maar daar is hij op spectaculaire wijze van onder gemuisd. MTV schrijft dat het ontsnappingsscenario uitgedokterd zou zijn door mevrouw Ghosn, die tijdens de ontsnapping in de VS was.

Wat zou er nu gebeurd zijn? Een groep van paramilitairen zou zich voorgedaan hebben als een groep van muzikanten die een kerstconcert kwam spelen in het huis waar Carlos Ghosn verbleef, in een chique wijk van Tokio.

Na het concert zou Ghosn in een grote kist van een muziekinstrument zijn gekropen en zo ongezien het huis zijn uitgesmokkeld, zonder dat bewakingsagenten iets in de gaten kregen. Die kist zou vervolgens naar een lokaal vliegveld zijn gebracht. Ghosn is daar blijkbaar aan boord geraakt van een vliegtuigje. Of dat gebeurde in de instrumentenkist of met valse papieren is nog een vraagteken.