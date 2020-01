Kerststallen in Ieper en Marke beschadigd door vandalen

Afgelopen weekend is de kerststal aan de Ieperse kathedraal al voor de derde keer beschadigd. Vandalen besmeurden de figuren met ketchup en trokken het kindje Jezus helemaal uit elkaar. Eerder werden ook al de andere poppen uit elkaar getrokken en de hoed van Jozef verdween al twee keer. Zuster Lieve Desodt is het beu: "Ik wou het eerst zo laten. Mensen mogen zien dat sommigen geen respect hebben." Zuster Lieve gaat de poppen nu toch weer in ere herstellen. "Mensen zegden me dat ze het te choquerend voor kinderen vinden." Ze dient nu klacht in bij de politie. Van de daders is er voorlopig geen spoor.

Kindje Jezus opgehangen

Ook in een wijk in Marke is het kindje Jezus verdwenen uit de kerststal. Op tweede kerstdag was die plots weg. Vanmorgen is de pop teruggevonden, die hangt nu aan zijn hoofd aan de tunnel om de wijk binnen te rijden, in de Aardweg. Het is niet duidelijk wie dat gedaan heeft.