Wim De Vilder in Sydney: "Ik snap nu beter waarom het vuurwerk hier niet wordt afgeblazen"

VRT-nieuwsanker Wim De Vilder is momenteel met vakantie in Sydney. In "De ochtend" op Radio 1 vertelt hij hoe druk het momenteel in de stad is. Binnen een paar uur worden er een miljoen toeschouwers verwacht voor het vuurwerk, maar nu al zitten er duizenden mensen klaar. "Dat is een enorme organisatie, verschillende keren het formaat van Rock Werchter of Tomorrowland. Ik begrijp nu een beetje beter waarom de organisatoren het vuurwerk niet kunnen afblazen."

