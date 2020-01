Ruim 200 mensen opgepakt tijdens oudejaarsnacht in Brussel, ook in Antwerpen en Luik incidenten

Zo heeft een vuurpijl schade aangericht in een gokkantoor en is de politie tussenbeide gekomen bij ongeregeldheden in Deurne. Meerdere auto's en vuilnisbakken werden in brand gestoken. Ook een advocatenkantoor werd geviseerd. In totaal werden zo'n 30 mensen opgepakt. "Het was al bij al een zeer hectische nacht voor de hulpdiensten", aldus woordvoerder Sven Lommaert.

