Angstaanjagend: auto vliegt uit de bocht en mist wegarbeider op een haar na

Op de snelweg in de buurt van Anchorage had een bestuurder pech gekregen en zijn voertuig in een bocht aan de kant gezet, klaar om te laten wegslepen. De politie was ook ter plaatse, met de dashboardcamera op het voertuig gericht.

Terwijl de werknemer van het takelbedrijf nog controleerde of de trekhaken goed vast zaten, kwam een auto met volle snelheid de bocht uit, slipte op het gladde wegdek en miste de man op centimeters na. De politie postte de beelden van de dashcam pas enkele dagen nadien, met een waarschuwing, op zijn website.

Bekijk hier de beelden van de politie van Anchorage: