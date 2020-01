Bekende Gentse imam Khalid Benhaddou geweigerd op vliegtuig dat over de VS zou vliegen

"Ik had een reis geboekt naar Mexico, maar toen mijn paspoort aan de incheckbalie werd gecontroleerd, kreeg ik te horen dat mijn vertrek geweigerd werd door het “'secret agency” van de Verenigde Staten, omdat ik over Amerikaans grondgebied zou vliegen. De reden daarvoor werd niet meegedeeld", zegt Benhaddou.

"Dit is natuurlijk heel frustrerend,” voegt hij eraan toe, “en niet alleen omdat ik mijn geld kwijt ben, want de vliegtuigmaatschappij treft geen schuld. Maar vooral omdat ik me net uitsloof in de strijd tegen extremisme. Als uitgerekend mensen die zich daarvoor inzetten worden tegengehouden en vernederd, is dit een heel slecht signaal. Het kan een reden zijn voor anderen die dit verhaal zullen horen om nog meer wantrouwig te zijn tegenover instellingen in de samenleving", aldus de imam.