Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens uitgeroepen tot meest opvallende persoon van Latijns-Amerika

Coppens is in Nicaragua een van de boegbeelden van het (studenten)verzet tegen president Ortega, die met steeds hardere hand optreedt tegen critici van zijn bewind. De studentenleider werd net voor de jaarwisseling vrijgelaten, nadat ze anderhalve maand in de gevangenis had gezeten.

De nummer twee in de lijst van El País is Felipe Alonzo Gómez. Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar het achtjarige jongetje uit Guatemala kwam in het nieuws nadat hij ruim een jaar geleden op kerstavond was overleden in een Amerikaans detentiecentrum voor migranten. Daar zat het jongetje met zijn vader vast nadat ze de Mexicaans-Amerikaanse grens hadden overgestoken. Het jongetje overleed nadat hij ziek was geworden.