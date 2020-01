Brandwonden en oogletsels: opnieuw heel wat vuurwerkslachtoffers in Nederlandse ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen hebben al veel vuurwerkslachtoffers over de vloer gekregen. Onder de slachtoffers is een driejarig kind, dat gewond raakte toen vuurwerk in zijn kap terechtkwam. In het Oogziekenhuis in Rotterdam spreken ze van een "horrornacht". En in Arnhem zijn twee mensen om het leven gekomen na een brand die mogelijk veroorzaakt werd door vuurwerk.