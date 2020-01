Tegenstanders gaan samen: Oostenrijk gaat voor conservatief-groene regering

In Oostenrijk gaan de Groenen voor het eerst ooit meeregeren. En ze doen dat - des te opvallender - met de conservatieve ÖVP van Sebastian Kurz. Die regeerde vorige keer nog met de uiterst-rechtse FPÖ. Maar de liefde tussen ÖVP en FPÖ was over, nadat de regering na een jaar gevallen was over Ibiza-gate, een schandaal waarbij een prominent FPÖ-lid zich liet omkopen door een vrouw die zich voordeed als Russische zakenvrouw.