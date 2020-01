Verschillende dieren sterven (wellicht) door vuurwerk tijdens jaarwisseling en hokken vol "stressdiarree"

Toen de eigenaars van enkele wallaby's, een soort kangoeroe, in Herenthout hun dieren vanmorgen wilden gaan voederen, vonden ze er eentje dood terug in de wei. Het was een drachtig dier en in de buidel bewoog het jong eerst nog maar dat is uiteindelijk ook gestorven.

Wellicht is het dier gestorven aan te veel stress. "Er is vuurwerk afgestoken vlak naast de wei", zeggen de eigenaars. "Wij zijn niet tegen vuurwerk maar moet dat nu echt vlak naast onze dieren?" vragen ze zich af.

Heel toevallig

In Lint is dan weer een veulen te vroeg geboren en gestorven. "Dat kan gebeurd zijn omdat de merrie te veel stress had", zegt schepen voor Dierenwelzijn Caroline Van der Heyden.

"Het is natuurlijk nooit honderd procent zeker dat het door vuurwerk kwam maar het is wel heel toevallig dat het net deze nacht gebeurde, terwijl er toch wel wat vuurwerk afgestoken is."

Eigenaars van dieren zouden die natuurlijk binnen kunnen houden en in de gaten kunnen houden, dat beaamt Van der Heyden ook. "Maar er is niet alleen om middernacht vuurwerk afgestoken. Er werd ook al wat afgeknald de voorbije dagen en enkele uren voor en na middernacht. Mijn vader is zelf bij onze paarden gebleven, maar je kan er niet dagenlang bij waken."

Veel verontwaardiging

Op de sociale media is er veel verontwaardiging bij dierenliefhebbers over het vele vuurwerk. Zeker omdat het in veel gemeenten verboden is of alleen mag als je een vergunning hebt.

Ware hel

Ook Dierenbescherming Mechelen is aangeslagen. Het was verboden om in de buurt van het asiel vuurwerk af te steken maar daar heeft niet iedereen zich aan gehouden. "Het is een ware hel geweest" schrijven ze op hun facebookpagina.

"Hokken vol stressdiarree, honden die super zenuwachtig zijn, honden waar we nu opnieuw trainingsplannen voor kunnen opstellen omdat hun gewonnen vertrouwen letterlijk kapot geschoten is. Bij de katten verwachten we nu een uitbraak van niesziekte en blaasontstekingen veroorzaakt door stress."