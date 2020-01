Droneshow in Brugge gaat letterlijk de mist in

Nog nooit was er zoveel volk komen opdagen op het Zand in Brugge om de overgang naar het nieuwe jaar te vieren: zo'n 15.000 mensen in totaal. Bedoeling was om daar een show te tonen met 80 drones, maar door een technisch probleem en de mist mislukte dat.

De drones konden enkele figuurtjes vormen, de letters "gelukkig nieuwjaar" en "2020", maar daarna was het afgelopen. De drones dwarrelden daarna naar hun grondstation. Ook de andere 40 drones sloegen in veiligheidsmodus. "Vermoedelijk was het te vochtig door de mist", zegt Hannes Verschore van het bedrijf AndLights.

