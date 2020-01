Een 'boeketje' tomaten, ideaal voor stadsboerderijen en zelfs voor de ruimte

Mogelijk kweken boeren binnenkort tomatenplanten met een dichte tros tomaten in een opslagruimte, op het dak van een flatgebouw of zelfs in de ruimte. Dat zal ervan afhangen of de volgende zaaisels van een genetisch gemanipuleerde tomatensoort even succesvol zijn als de eerste partij.

De voornaamste bedoeling van het onderzoek is een brede waaier van gewassen te creëren die gekweekt kunnen worden in een stedelijke omgeving of op andere plaatsen die van nature niet geschikt zijn voor het telen van planten, zo zei professor Zach Lippman. Lipmann is een onderzoeker aan het Cold Spring Harbor Laboratory in de staat New York en het hoofd van het lab waar de 'tomaten voor stadslandbouw' ontworpen zijn.

De nieuwe tomatensoort lijkt helemaal niet op de klassieke tomatenplanten met hun lange ranken die je kan vinden in een serre of op een akker. Hun meest opvallende kenmerk is het compacte fruit dat in een tros groeit, zoals druiven. Het lijkt op een boeket bloemen waarbij de rozen vervangen zijn door rijpe kerstomaten.

De nieuwe, gemanipuleerde tomaten zijn ook snel volgroeid en ze produceren in minder dan 40 dagen vruchten die rijp zijn om geoogst te worden. En die je kan eten.

"Ze hebben een prachtige vorm, een kleine omvang en ze smaken goed, maar dat hangt uiteraard af van persoonlijke voorkeur", zei Lippman.