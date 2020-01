Brusselse burgemeesters willen geen eengemaakte politiezone: "Irritante Vlaamse obsessie" 

Voor het eerst op oudejaarsavond werkten de zes politiezones onder één commando. Dat gebeurde al eerder bij andere grote evenementen. Het was opnieuw onrustig en er werden 200 mensen opgepakt, maar tot grote rellen zoals in het verleden kwam het niet. Volgens De Crem is dat grotendeels de verdienste van de betere samenwerking. Hij wil dat dan ook verder uitbreiden.

"Er kan geen krachtdadig veiligheidsbeleid zijn, zonder eengemaakte politiezone", benadrukt De Crem. Zijn partij gaat daar volgens hem een belangrijk punt van maken bij de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering. De vraag blijft of de 19 Brusselse burgemeesters zullen willen meewerken. "De afgelopen twee dagen is bewezen dat dit de enige optie voor de toekomst is", zegt De Crem daarover.

Lees verder onder het fragment met De Crem: