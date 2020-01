Felle branden op oudejaar en tijdens de nieuwjaarsnacht in Oost-Vlaanderen

Sommige steden en gemeenten organiseerden bij de start van 2020 vuurwerk voor hun inwoners, maar voor burgers was het meestal verboden om vuurpijlen af te schieten. Het gebeurde toch op enkele plekken, maar die hebben niet meteen incidenten of branden veroorzaakt. Er zijn wel drie bedrijfsbranden en één woningbrand geweest dinsdagavond en -nacht.

Drie bedrijfsbranden

In Merelbeke sloegen de vlammen uit het dak van een schrijnwerkerij aan de Nijverheidsweg toen de brandweer er rond één uur vannacht aankwam. Een dertigtal brandweerlui moest de brand blussen, en nog een hele tijd nablussen. Het bedrijf heeft veel schade opgelopen. Serge Vanderougstraete van de brandweer: "Eén van de drie bedrijfsgebouwen is helemaal vernield, de twee andere hebben veel schade opgelopen. Er stonden ook machines en voertuigen in de loodsen, die ook grotendeels vernield zijn. Het positieve aan het verhaal is dat er niemand gewond raakte. Er was ook niemand in het gebouw toen de brand uitbrak. Een branddeskundige van het parket onderzoekt de oorzaak van de brand." Naast de schrijnwerkerij was een feestje aan de gang, maar er is momenteel geen link met de brand.

In Welle bij Denderleeuw is een atelier met bouwmateriaal in vlammen opgegaan. Het ging om een felle brand, maar niemand raakte gewond. De woning van de buren heeft wel veel schade opgelopen aan het dak. Ook daar is de brandoorzaak nog niet duidelijk.

Een derde bedrijfsbrand was er in Temse.

Bij verffabriek Copagro in Temse was het een korte en felle brand in één deel van een magazijn. De rest bleef daar gespaard, door de contingentering in het bedrijf en het snelle optreden van de brandweer. De oorzaak is nog niet bekend.

Woningbrand in Brakel

In Everbeek bij Brakel is een woning onbewoonbaar na een hevige brand. Eerst was er sprake van een schoorsteenbrand, maar al gauw sloegen de vlammen uit het dak. Een groot deel van het dak is weg, en binnen is er veel water- en rookschade. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak. Het gezin met drie kinderen zat televisie te kijken, maar kon zich tijdig in veiligheid brengen.

Smeulende vuurwerkresten

De brandweer van Gent moest af en toe uitrukken omdat vuurwerkresten nog aan het smeulen waren. Dat was het geval in de Duifhuisstraat, in een parkje en op Ledebergplein. Er kwam ook een oproep binnen over rook die uit een auto kwam. Nadat een paar mensen vuurpijlen hadden afgeschoten, hadden ze de verpakking terug in de auto gelegd. Dat was geen al te slimme zet, want de verpakking begon te smeulen.